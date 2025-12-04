XXVIII Premio Internazionale di Canto Lirico “Valerio Gentile”: 40 cantanti da tutto il mondo a Fasano

BARI - Si avvicina il momento clou per la, il concorso intitolato al giovane talento scomparso prematuramente a soli 17 anni nel 1993.

Quest’anno saranno 40 cantanti provenienti da Europa, Asia e America a salire sul palco del Teatro Sociale di Fasano per contendersi le borse di studio in palio. Tra i partecipanti figurano 14 italiani, 11 dalla Cina, 4 dal Giappone, 4 dalla Corea del Sud, 1 dalla Russia, 1 dagli Stati Uniti, 2 dalla Romania, 1 dalla Francia, 1 dalla Spagna e 1 dall’Ucraina.

Le fasi del concorso

Il concorso si svolgerà in due giornate, con ingresso gratuito al pubblico grazie alla disponibilità del Teatro Sociale concesso dall’amministrazione comunale. Lunedì 8 dicembre si terrà la prova eliminatoria, durante la quale i partecipanti eseguiranno due brani scelti dalla giuria. Martedì 9 dicembre, al mattino, si svolgerà la semifinale con l’esecuzione dei brani rimanenti, mentre alle 19.00 è in programma il Gala lirico finale, che vedrà protagonisti i finalisti e la proclamazione dei vincitori.

Ad aprire il Gala sarà la mezzosoprano Alessandra Volpe, vincitrice del Premio Gentile nel 2005, accompagnata al pianoforte dal salentino Michele D’Elia, tra i pianisti più richiesti dai cantanti lirici di fama internazionale. Le borse di studio assegnate saranno destinate a sostenere la crescita artistica dei vincitori, permettendo loro di partecipare a masterclass, produzioni discografiche o video e altri progetti musicali.

Una tradizione di eccellenza

Istituito nel 1996 dalla famiglia Gentile in collaborazione con i Conservatori di Musica N. Piccinni di Bari e N. Rota di Monopoli, il concorso si è consolidato come punto di riferimento del panorama culturale italiano, insieme al Premio Narrativa promosso dalla stessa famiglia. Un evento che unisce memoria e futuro, dando voce ai giovani talenti della lirica e attirando partecipanti da tutto il mondo.

Giuria e Comitato Artistico

Il Presidente della Giuria sarà il celebre basso Ilebrando D’Arcangelo, affiancato da Marco Impallomeni, agente lirico, Alessandro Trebeschi, segretario artistico del Teatro di Brescia e casting manager del Festival della Valle d’Itria, Alessandra Volpe, mezzosoprano, e Michele D’Elia, pianista e maestro collaboratore presso l’Accademia della Scala di Milano.

Il comitato artistico include realtà prestigiose come il Festival Ritratti/Associazione Euterpe, Fondazione Paolo Grassi, L’Atelier delle Arti di Palazzo Pesce, Associazione “Opera Prima” e altri professionisti di rilievo nel mondo della musica lirica.

Per maggiori informazioni: www.valeriogentile.it