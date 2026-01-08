Abbandono e pericolo nel cuore di Bari: pavimentazione dissestata tra Via Sparano e Via Calefati

BARI – Un tratto centrale di, tra, simbolo del commercio e dell’accoglienza urbana, si presenta oggi in condizioni di. La pavimentazione è sconnessa e sprofondata, con evidenti avvallamenti e superfici irregolari che costituiscono un

A denunciare la situazione è Danilo Cancellaro, Presidente di SOS Città: “È inaccettabile che un’area così centrale e strategica venga lasciata in queste condizioni, senza interventi tempestivi e risolutivi. Non si tratta solo di una questione estetica, ma di sicurezza pubblica e di rispetto verso la città e chi la vive quotidianamente. La mancanza di programmazione, controllo e intervento si traduce in un danno all’immagine della città e in un pericolo costante per i pedoni”.

Cancellaro rivolge un appello diretto al sindaco e all’amministrazione comunale affinché vengano effettuati interventi immediati per mettere in sicurezza l’incrocio e procedere a un ripristino completo e duraturo della pavimentazione. “Bari non può permettersi che il suo centro nevralgico venga ridotto a simbolo di trascuratezza. Chi amministra ha il dovere di garantire decoro, sicurezza e dignità agli spazi pubblici, a partire proprio da quelli più rappresentativi”, conclude il Presidente di SOS Città.

L’associazione annuncia che continuerà a vigilare e denunciare ogni situazione di degrado urbano, sempre nell’interesse dei cittadini e della città, con un approccio costruttivo volto al miglioramento della vivibilità e della sicurezza di Bari.