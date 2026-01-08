Gioia del Colle, torna la prosa al Teatro Rossini con “Basta poco” di Antonio Cornacchione

GIOIA DEL COLLE – Trascorse le festività natalizie, ilriapre le porte alla stagione 2025/2026, promossa dal Comune di Gioia del Colle in collaborazione con. Dopo il successo del concerto “Nativitas” dello scorso 21 dicembre, con protagonista il M°e la sua chitarra, sarà la prosa a prendere il centro della scena con lo spettacolo

Il terzo appuntamento della stagione è previsto per lunedì 12 gennaio 2026, con apertura sipario alle ore 21:00. Sul palco, Antonio Cornacchione, affiancato da Pino Quartullo e Alessandra Faiella, racconterà la storia di Palmiro, un tipografo sull’orlo del fallimento che vive in un appartamento popolare senza averne diritto. La sua convivenza con l’unica dipendente, a cui garantisce vitto e alloggio pur di non corrisponderle il TFR, subirà una svolta con lo sfratto e l’assegnazione dell’abitazione a una famiglia Rom. Da quel momento Palmiro si troverà al centro di una disputa politica, da cui emergerà profondamente cambiato, diventando un eroe suo malgrado. La commedia è diretta dal regista Marco Rampoldi.

Prima dello spettacolo, a partire dalle ore 18:45, il pubblico avrà l’opportunità di partecipare a un incontro con Antonio Cornacchione, Pino Quartullo e Alessandra Faiella, guidato da Giovanna Carelli, nel foyer superiore del teatro.

I biglietti sono disponibili presso il botteghino del Teatro Rossini nei seguenti orari:

venerdì 9 gennaio 2026, dalle 17:00 alle 19:00;

lunedì 12 gennaio, a partire dalle 18:30;



