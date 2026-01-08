Parcheggi sulla costa di Ostuni, via al progetto per potenziare le aree di sosta



Approvato il piano dell’Amministrazione comunale: nuovi parcheggi definitivi e servizi per migliorare l’accesso alle spiagge più frequentate.





OSTUNI (BR) - La carenza di parcheggi lungo la costa di Ostuni resta una delle criticità più avvertite durante la stagione estiva, quando l’afflusso di turisti e bagnanti mette sotto pressione la viabilità e l’accessibilità al litorale. Per rispondere a questa esigenza strutturale, l’Amministrazione comunale ha avviato un nuovo progetto dedicato alla realizzazione e al completamento di aree di sosta a servizio delle principali spiagge.





Il piano, approvato il 30 dicembre 2025 e già munito del parere favorevole della Soprintendenza, interesserà una superficie complessiva di circa 330 metri quadrati e coinvolgerà diverse località strategiche della costa ostunese: i Camerini, Creta Rossa, Gorgognolo, Costa Merlata con il parcheggio di Lamasanta, Santa Lucia e Torre Pozzelle.





L’intervento punta a superare la logica delle soluzioni provvisorie, trasformando i parcheggi temporanei esistenti in strutture definitive, più ordinate e meglio integrate nel contesto paesaggistico. Un passaggio fondamentale per garantire maggiore sicurezza, decoro e funzionalità, soprattutto nei periodi di massima affluenza.





Come evidenziato dall’assessore ai Lavori pubblici, Angelo Brescia, il progetto prevede una serie di migliorie strutturali e ambientali. Sono infatti programmate piantumazioni con essenze tipiche della macchia mediterranea, l’installazione di steccati in legno di castagno, nuovi sistemi di illuminazione, cestini porta rifiuti e passerelle di collegamento. Particolare attenzione sarà riservata alla sicurezza, con l’inserimento di barriere divisorie tra le aree di sosta e le piste ciclabili, realizzate attraverso cancelli scorrevoli o muretti in tufo. Prevista anche l’installazione di bagni removibili a servizio degli utenti.





Sul piano amministrativo, la procedura di esproprio seguirà quanto stabilito dal D.p.r. 327/2001 e rappresenta il primo atto concreto verso la realizzazione dell’opera. I proprietari dei terreni coinvolti avranno comunque la possibilità di partecipare al procedimento, richiedendo l’estensione dell’esproprio anche a porzioni di suolo non inizialmente incluse, qualora risultassero difficilmente utilizzabili dopo l’intervento. È inoltre prevista la possibilità di una cessione volontaria delle aree, previo accordo sull’indennità proposta.





Il progetto rientra in una strategia più ampia di riqualificazione del litorale ostunese, confermando l’attenzione dell’Amministrazione verso il miglioramento delle infrastrutture turistiche. I nuovi parcheggi, che dovrebbero entrare in funzione già dalla prossima estate, rappresentano un tassello fondamentale per gestire in modo più ordinato e sostenibile i flussi turistici lungo la costa della Città Bianca, migliorando l’esperienza di cittadini e visitatori.