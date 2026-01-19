'ABC – The Alphabet of Love' continua a promuovere la pace attraverso il teatro

(FotoLevent Karatas)

Partito da Lecce, il progetto internazionale di Astràgali Teatro, sostenuto dall’Unione Europea (Programma Creative Europe), prosegue le attività internazionali dell’International Host Lab e porta in scena la prima delle tre produzioni teatrali internazionali previste.





Proseguono anche nel nuovo anno le attività di "ABC – The Alphabet of Love", il progetto internazionale coordinato da Astràgali Teatro, uno dei pochi progetti medium scale approvati in tutta Europa nell’ambito del programma Creative Europe dell’Unione Europa. L’acronimo "ABC" – "Arts/Borders/Communities" rielabora il titolo dell’opera di Brecht "L’Abicì della guerra" e racchiude lo scopo del progetto stesso, ossia quello di mettere in pratica i valori dell'ospitalità e della convivenza pacifica tra culture differenti attraverso azioni artistiche multidisciplinari e metodologie culturali e sociali innovative.





Per raggiungere tale scopo, il progetto, avviato a dicembre 2024 e che si articola in quattro anni di intensa attività, coinvolge partner importanti e prestigiosi come il Grotowski Institute (Polonia), Aykart (Tunisia), la Fundación de la Danza "Alicia Alonso" dell’Università "Rey Juan Carlos" di Madrid (Spagna), Musei e Gallerie di Podgorica, in collaborazione con il Teatro Municipale di Podgorica (Montenegro), e l’AVR Lab del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento (Italia).





Il progetto tesse una trama di attività che si sviluppa in contemporanea in cinque stati. Intanto, dopo circa sei mesi di attività, sta per terminare l’International Host Lab a Peguerinos, in Spagna, che ha promosso performance nazionali ed internazionali, laboratori di lunga durata, workshop intensivi e residenze artistiche con artisti spagnoli ed europei, produzioni di cittadinanza, azioni di audience development attorno alle arti performative e alla drammaturgia. Nei prossimi mesi prende il via, invece, l’International Host Lab nella città di El Kef, nella Tunisia centro-occidentale, dove si svolgeranno intense attività di promozione, formazione, fruizione e co-creazione con la comunità locale e artisti tunisini ed europei.





Il progetto prevede anche la produzione di una trilogia teatrale tratta dall’opera del drammaturgo greco Aristofane, in particolare da "La festa delle donne", "Le donne al Parlamento" e "Pace", che esaltano il vivere comune contro la guerra. Nei mesi scorsi si sono tenuti in Spagna, Tunisia, Montenegro, Polonia, Italia i workshop attraverso i quali sono stati selezionati attrici ed attori che parteciperanno alla trilogia di spettacoli teatrali, diretti dal regista Fabio Tolledi e prodotti da Astràgali Teatro.





Il primo spettacolo, dal titolo "Per Demetra, la Festa delle Donne #1", viene portato in scena, in anteprima assoluta, dal 29 al 31 gennaio 2026, alle 20.00, nella Sala Astràgali a Lecce. In questa occasione saranno coinvolti attrici e attori provenienti da Italia, Spagna, Polonia, Finlandia, Tunisia e Turchia. Dopo l’anteprima in Italia, a febbraio parte il tour dello spettacolo, con la prima data in Montenegro, a Podgorica, dove è prevista anche un’istallazione di Spatial Augmented Reality, realizzata dal Laboratorio di Realtà Aumentata e Virtuale (AVR Lab) dell’Università del Salento, ed una conferenza sullo spettacolo con gli artisti coinvolti.





"ABC – The Alphabet of Love" rappresenta un’opportunità per rendere concrete pratiche artistiche per sostenere l’incontro tra culture e la reciprocità, quanto mai urgenti in questo momento storico drammaticamente segnato da guerre, dove le arti performative diventano sempre più strumento indispensabile per la conoscenza reciproca, la creazione di rapporti e l’accogliersi.







