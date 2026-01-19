Acciaierie d’Italia: avviata la fermata temporanea delle batterie a coke a Taranto

TARANTO – Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria ha comunicato l’avvio delle attività didello stabilimento siderurgico di Taranto. L’intervento riguarda le batterie, mentre la batteria n. 9 è già in fase di fermata e mantenuta in riscaldo.

La misura si rende necessaria per effettuare interventi di manutenzione del catalizzatore dell’impianto di desolforazione dell’area sottoprodotti. I forni saranno mantenuti in riscaldo per preservarne l’integrità e garantirne il riavvio al termine della manutenzione, previsto per il prossimo 30 aprile.

L’operazione è stata pianificata nel pieno rispetto delle normative ambientali e di sicurezza, con preventiva autorizzazione del Mase e degli enti competenti. Proseguiranno inoltre controlli ambientali e monitoraggi in continuo per assicurare la sicurezza dello stabilimento e il rispetto delle prescrizioni dell’AIA.