Putignano celebra la Giornata della Memoria con lo spettacolo teatrale “Io c’ero”

Venerdì 30 gennaio, alle ore 19:30, la chiesa delle Carmelitane di Putignano ospiterà lo spettacolo teatrale, organizzato dall’APSin occasione della. La rappresentazione, a ingresso libero e gratuito, è ispirata alle testimonianze dei sopravvissuti alla Shoah e si propone di mantenere viva la memoria degli orrori nazifascisti.

Sotto la regia di Nico Beffa, gli attori Debora Simone e David Romanazzi interpreteranno le storie dei deportati, trasportando il pubblico nei luoghi e nel clima violento, fisico e psicologico, che milioni di persone hanno dovuto affrontare “per la sola colpa d’esser nate”.

L’iniziativa, patrocinata dalla Città di Putignano, prosegue il percorso della memoria avviato dall’associazione, che già a novembre aveva aderito al progetto “Il Treno della Memoria”, permettendo ai giovani del territorio di visitare i campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau. Durante la serata interverranno anche istituzioni locali e alcuni testimoni del “treno della memoria”. Sarà inoltre ascoltato l’intervento dello storico Giovanni Capurso sulla figura di don Pietro Pappagallo, sacerdote pugliese ucciso nell’eccidio delle Fosse Ardeatine e proclamato Giusto tra le Nazioni.

Il presidente dell’APS Onde Culturali, Luca Laurenzano, dichiara: “Vogliamo custodire e trasmettere la memoria, ricordare le voci dei sopravvissuti e l’impegno di chi ha sfidato le logiche naziste. È un invito a essere presenti, consapevoli e a non voltarsi dall’altra parte di fronte alla storia, ieri, oggi e domani”.

Lo spettacolo rappresenta un’occasione per riflettere, conoscere e commemorare, rafforzando l’impegno della comunità nel mantenere viva la memoria storica. Per chi lo desidera, venerdì 30 sarà anche possibile rinnovare o effettuare la tessera associativa per il 2026.