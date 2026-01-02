Addio al professor Luigi Di Comite, già ordinario di Demografia all’Università di Bari

BARI – Si è spento ilall’età di 87 anni il professor, già ordinario di Demografia e preside della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bari. La comunità accademica e gli studenti ricordano Di Comite per la sua grande personalità, l’impegno nella formazione e il contributo alla crescita culturale di numerose generazioni.

Di Comite lascia la moglie Marisa Argene Valleri, i figli Maria Adele, Valeria e Francesco, i nipoti e i fratelli. Le esequie si terranno domani, 2 gennaio, alle ore 10.30 presso la parrocchia San Giovanni Battista di Bari.

Il ricordo del professore rimane vivo non solo tra colleghi e studenti, ma anche nel più ampio contesto della comunità accademica pugliese, che ha beneficiato della sua passione per l’insegnamento e della sua dedizione alla ricerca.