Puglia pronta per i saldi invernali 2026: attese e stime di spesa
BARI – Tutto pronto in Puglia per l’avvio dei saldi invernali 2026, in programma a partire da sabato 3 gennaio. Le attività commerciali della regione si preparano ad accogliere i consumatori alla ricerca di offerte e occasioni, in un contesto che, nonostante il Black Friday, gli acquisti natalizi e i pre-sale, resta fondamentale per il rilancio dei consumi.
Secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio, saranno circa 16 milioni le famiglie italiane che parteciperanno ai saldi, con una spesa media di 137 euro a persona (circa 303 euro a famiglia), per un giro d’affari complessivo stimato intorno ai 4,9 miliardi di euro. Confesercenti ipotizza invece incassi fino a 6 miliardi, in base al sentiment dei consumatori rilevato da un sondaggio Ipsos.
L’indagine mostra un interesse diffuso: il 92% degli italiani intende approfittare degli sconti, ma solo il 53% concluderà l’acquisto se troverà il vero affare. La ricerca dell’occasione rimane dunque il motore principale delle scelte, con il 40% degli intervistati che ha già deciso cosa acquistare.
Nonostante l’espansione dello shopping online, il negozio fisico resta la prima scelta: l’87% dei consumatori prevede di acquistare almeno un prodotto in negozio, mentre il 54% integrerà lo shopping con il web.
I saldi invernali 2026 si confermano quindi un appuntamento strategico per commercianti e consumatori, con l’obiettivo di dare slancio alle vendite e offrire occasioni imperdibili per iniziare l’anno con un risparmio.