Sparatoria a Ruvo di Puglia: colpi di pistola contro la villa di un imprenditore

RUVO DI PUGLIA – Indagini in corso dopo una sparatoria avvenuta nella serata di ieri a Ruvo di Puglia, dove alcuni colpi di pistola sono stati esplosi contro la villa del titolare di una rivendita auto.

Al momento della sparatoria nell’edificio erano presenti anche alcuni ospiti oltre ai familiari dell’imprenditore. I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno recuperato sei bossoli: alcuni hanno raggiunto le finestre della villa, mentre uno ha colpito un’auto parcheggiata nei dintorni.

Le telecamere di videosorveglianza della zona avrebbero ripreso in maniera chiara i momenti della sparatoria, fornendo elementi utili alle indagini. Al momento non risultano feriti. Le autorità stanno cercando di ricostruire dinamica e movente dell’episodio.