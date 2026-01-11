Meteo, in arrivo piogge, neve e vento: le previsioni per le prossime ore

BARI - Nonostante alcuni segnali di maggiore stabilità, nelle prossime ore l’Italia dovrà fare i conti con piogge, neve e venti intensi in diverse regioni. Secondo gli esperti de iLMeteo.it, sul Mediterraneo la pressione atmosferica sta gradualmente aumentando grazie a un lungo corridoio anticiclonico che si estende dalla Penisola Iberica verso l’Europa centrale e settentrionale. Questo favorisce condizioni di bel tempo su molte aree del Nord e sui settori tirrenici del Centro. Al Sud, invece, una debole circolazione ciclonica in allontanamento porta ancora qualche residuo di maltempo.

Oggi, nelle regioni adriatiche del Centro, come Marche, Abruzzo e Molise, la giornata sarà nuvolosa con piogge sparse e possibili nevicate lungo i rilievi appenninici sopra i 700-800 metri. Sul resto del Centro-Sud e sulla Sardegna, si prevede nuvolosità moderata con rischio di piogge e temporali. Le regioni settentrionali e i settori tirrenici del Centro potranno invece beneficiare di condizioni più stabili grazie all’avvicinamento dell’alta pressione.

Attenzione anche ai venti: sono previste raffiche di Maestrale su gran parte del versante tirrenico e nelle regioni meridionali, mentre lungo il versante adriatico si intensificheranno i venti di Grecale, soprattutto nel corso della giornata.

Le temperature registreranno un lieve rialzo nelle ore centrali del giorno, più evidente al Nord e sui settori tirrenici del Centro, dopo una mattinata molto rigida al Nord e moderatamente fredda al Centro-Sud. Le minime rimarranno gelide, con valori estremi previsti sull’arco alpino: dai -9 di Courmayeur ai -20 di Livigno, dai -14 di Bolzano ai -15 di Cortina. Gelate anche in Pianura Padana, Toscana, Umbria e Calabria, con valori fino a -15 ad Amatrice e -6 in Umbria.

Nei prossimi giorni la fase di gelo inizierà a scemare. Da metà settimana è attesa una vasta perturbazione atlantica che farà alzare le temperature, mentre da venerdì è previsto un forte peggioramento del meteo con piogge intense al Nord-Ovest e abbondanti nevicate su tutto l’arco alpino, anche a quote non elevate.

Per domenica 11 gennaio, il Nord sarà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi, con qualche nevicata sulle Alpi e temperature molto fredde al mattino e in serata. Al Centro bel tempo sui settori tirrenici e in Umbria, con peggioramento e neve in collina sulle regioni adriatiche. Al Sud instabilità su Calabria, Sicilia e Puglia, con vento di Grecale in arrivo.

Lunedì 12 gennaio, il Nord avrà cielo molto nuvoloso o coperto con nevicate diffuse sui confini alpini, mentre il Centro registrerà bel tempo con poche nubi e venti forti. Al Sud bel tempo sulla maggior parte delle regioni, cielo molto nuvoloso su Sicilia e Sardegna, sereno o poco nuvoloso altrove.