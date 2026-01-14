Bari: scoperto tachigrafo alterato su un autoarticolato, conducente multato e patente sospesa

BARI – Gli agenti della Polizia Locale di Bari hanno scoperto un tachigrafo alterato durante un controllo su un autoarticolato immatricolato all’estero.

Il veicolo, fermato nell’ambito di normali controlli di polizia stradale, ha insospettito gli agenti per alcune incongruenze nella documentazione esibita. Per accertamenti più approfonditi, il camion è stato accompagnato presso un’officina autorizzata, dove è stato rilevato un congegno elettronico progettato per falsare i dati del tachigrafo.

Il dispositivo consentiva di manipolare le informazioni relative alle ore di guida e di riposo del conducente, nonché alla velocità del veicolo, violando le norme previste dal Codice della Strada e dai regolamenti europei sul trasporto su strada.

Il congegno elettronico e tutti i suoi componenti sono stati posti sotto sequestro. Al conducente sono state contestate numerose violazioni, tra cui la sospensione della patente per un mese. Inoltre, l’autista è stato obbligato a fornire prova entro 10 giorni del ripristino dell’impianto tachigrafico a regola d’arte.

La Polizia Locale ricorda che tali dispositivi rappresentano un pericolo non solo per la sicurezza stradale, ma anche per i tempi di guida e riposo previsti a tutela dei conducenti e degli altri utenti della strada.