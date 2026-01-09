Sudestival 2026: il festival del cinema italiano di qualità torna a Monopoli con 60 proiezioni, 83 ospiti e 15 premi

MONOPOLI – Dal, per otto intensi fine settimana, torna il, il festival dedicato al cinema italiano di qualità nella città di Monopoli, organizzato dall’e diretto da. Giunto alla, il festival si conferma punto di riferimento per il cinema italiano contemporaneo, con un’attenzione speciale alle opere prime, ai documentari, ai cortometraggi e alla formazione del pubblico più giovane.

Con 60 proiezioni, 9 sezioni, 83 ospiti, 15 premi e 5 serate evento, il Sudestival si svolge interamente lungo l’inverno, affermandosi come unico festival italiano con questa formula temporale. La manifestazione è affiliata all’AFIC e fa parte della Rete dei Festival dell’Adriatico.

Apertura con Stefania Sandrelli e la retrospettiva su Bernardo Bertolucci

La 26esima edizione si inaugura venerdì 16 gennaio con la proiezione di “Novecento” (Atto primo e Atto secondo) di Bernardo Bertolucci, in occasione del cinquantenario del capolavoro. Ospite d’onore sarà Stefania Sandrelli, musa del regista e protagonista del film, che riceverà il premio “Eccellenti Visioni” Sudestival 2026. L’attrice dialogherà con il pubblico in sala in un incontro condotto dal giornalista e regista Fabrizio Corallo. A Bertolucci è dedicata una retrospettiva, con altri titoli imperdibili come Prima della Rivoluzione, Ultimo tango a Parigi e Il conformista.

Sabato 17 gennaio, protagonista del festival sarà Piero Pelù, che presenterà il documentario “Rumore Dentro” diretto da Francesco Fei. Nella stessa giornata sarà proiettato in anteprima “Life beyond the pine curtain – L’America degli invisibili” di Giovanni Troilo, con il regista presente in sala.

Concorso lungometraggi e documentari

Il concorso lungometraggi si apre il 30 gennaio con “Tienimi presente” di Alberto Palmiero, seguito da titoli come Le città di pianura di Francesco Sossai (31 gennaio), Gioia mia di Margherita Spampinato (6 febbraio), Nero di Giovanni Esposito (13 febbraio), Breve storia d’amore di Ludovica Rampoldi (20 febbraio) e Il primo figlio di Mara Fondacaro (27 febbraio).

La sezione DOC, curata da Maurizio Di Rienzo, è dedicata ai protagonisti della musica italiana, con proiezioni di documentari su Giovanni Allevi, Willie Peyote, Rino Gaetano, Nino D’Angelo, Francesco De Gregori e Brunori Sas, tutti con registi presenti in sala.

Cortometraggi e cinema per giovani spettatori

Il 7 marzo torna la sezione “Corta è la notte”, con 8 cortometraggi in concorso e selezioni fuori concorso della Rete dei Festival dell’Adriatico, inclusi i pugliesi La bambina di carta e Jusq’au prochain souffle. Sarà assegnato il Premio Speciale Sudestival 2026 “Comunicazione e Salute” al corto Un’esperienza in più.

Il festival dedica ampio spazio al pubblico giovane, con le sezioni Kids (film d’animazione per scuole primarie) e Young (ragazzi delle medie), curate da Marino Guarnieri. Tra i titoli: Gino & Friends, Scirocco e il Regno dei Venti, Ne Zha – L’ascesa del guerriero di fuoco, La piccola Amélie, In viaggio con Adele e Denti da squalo.

Masterclass e formazione

Il Sudestival conferma la vocazione educativa con Masterclass tenute da grandi nomi del cinema italiano. Tra gli ospiti: Michela Andreozzi, Emilio Della Chiesa, Marco Tullio Giordana, Duccio Cimatti, Antonio Padovan, Fabio Mollo e Michele Braga, che incontreranno centinaia di studenti su temi dalla regia, alla fotografia, alla musica nel cinema, fino alle serie tv.

Eventi speciali e focus internazionale

Il 13 marzo è previsto un focus sull’Albania, con la proiezione di Gunat Përmbi Tela di Muharrem Fejzo e Più forte dei ciclopi di Stefano Grossi. Tra gli eventi speciali, il 28 gennaio l’incontro “Narrare il Sud, tra cinema del reale e letteratura”; il 7 febbraio il premio “Buona la Prima!” all’attrice Lorenza Indovina; e il 12 marzo la proiezione musicata dal vivo “Buster Keaton Live” con accompagnamento dell’Ensemble del Ritratti Festival.

Premi e riconoscimenti

Saranno assegnati 13 premi, tra cui: il Faro d’Autore, il Premio 900 – Albea, il Premio Gianni Lenoci per la colonna sonora, il Premio Apulia Film Commission “Carlo Delle Piane”, il Premio Albergo Diffuso al miglior documentario, il Premio Rete dei Festival dell’Adriatico – Rai Cinema Channel al miglior cortometraggio e il Premio KIDS al miglior film d’animazione. Chiude la prima edizione del Premio “AVIS – Sezione Monopoli” al miglior film a tema sociale.

La Serata delle Premiazioni si terrà il 14 marzo 2026, con ospite d’onore a sorpresa, chiudendo un festival che conferma Monopoli come cuore pulsante del cinema italiano di qualità.