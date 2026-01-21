Allerta meteo gialla in Puglia: temporali e venti forti sul versante ionico, rischio idrogeologico e idraulico nelle prossime ore

BARI - È stata diramata un’allerta meteo gialla per la Puglia a partire dal pomeriggio di oggi, martedì 21 gennaio 2026. Secondo l’avviso regionale, dalle ore 14 e per le successive 24 ore sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto sulla Puglia meridionale e sul versante ionico. I quantitativi cumulati saranno generalmente deboli, ma localmente potranno risultare moderati.

Nello stesso intervallo temporale sono attesi anche venti forti o di burrasca dai quadranti sud-orientali sui settori ionici della Puglia meridionale, con tendenza ad attenuazione dalla tarda serata di oggi.

Per effetto delle condizioni meteorologiche previste, dalle ore 14:00 del 21 gennaio e per le successive 24 ore è stata dichiarata l’allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali. A partire dalle ore 18:00 di oggi e per le successive 20 ore scatterà inoltre l’allerta gialla per rischio idraulico sui bacini del Lato e del Lenne.

La Protezione civile raccomanda attenzione, in particolare nelle aree maggiormente esposte, invitando la popolazione a seguire gli aggiornamenti e ad adottare comportamenti prudenti in caso di fenomeni intensi.