Al via la nuova edizione di Imaginaria Experience

Riparte Imaginaria Experience, il progetto di formazione ed educazione all’immagine promosso dal Festival Internazionale del Cinema d’Animazione Imaginaria, uno dei principali appuntamenti europei dedicati all’animazione d’autore, con oltre ventitré edizioni alle spalle.

Nata all’interno del festival, Imaginaria Experience si conferma anche per questa nuova edizione come un percorso strutturato e diffuso di avvicinamento al cinema d’animazione, rivolto a bambini, ragazzi e docenti, con l’obiettivo di sviluppare competenze critiche, creative ed espressive attraverso il linguaggio audiovisivo.

Il progetto coinvolge 33 plessi scolastici nei comuni di Modugno, Conversano, Sammichele di Bari e Gioia del Colle, raggiungendo un bacino di oltre 4.500 studenti e quasi 400 insegnanti, in un’azione educativa condivisa che mette in rete scuole, istituzioni culturali e amministrazioni locali.

Imaginaria Experience si articola in un ricco programma di attività:

– laboratori di cinema d’animazione per la realizzazione di cortometraggi;

– masterclass e seminari dedicati alla formazione dei docenti;

– rassegne di lungometraggi nelle sale cinematografiche partner;

– percorsi di formazione della Giuria Kids del Festival Imaginaria;

– il concorso internazionale di animazione – sezione Kids e il premio Audience School Award, che vede gli studenti protagonisti del processo di visione e votazione delle opere.

Tutti i cortometraggi della Children Short Film Competition, presentati durante l’ultima edizione del festival, partecipano infatti all’Audience School Award, assegnato attraverso una piattaforma online dagli allievi delle scuole aderenti, rafforzando così il ruolo attivo del pubblico più giovane.

Accanto alle attività didattiche, il progetto promuove valori trasversali quali sostenibilità ambientale, inclusione, non discriminazione, diversità e rappresentanza, considerati elementi fondanti dell’educazione culturale contemporanea.

Imaginaria Experience è realizzato grazie a una solida rete di partner istituzionali e culturali, tra cui i Comuni di Conversano, Sammichele di Bari, Modugno e Gioia del Colle, la Biblioteca Civica Marangelli di Conversano, l’Accademia di Belle Arti di Bari, Apulia Film Commission, ASIFA Italia e la rete europea FAN – Festivals Animation Network, che riunisce festival di animazione di Portogallo, Cipro, Grecia, Spagna e Italia.

Il quartier generale del progetto è a Sammichele di Bari, presso Palazzo Pinto, centro di promozione artistico-culturale gestito da Atalante ETS, luogo di riferimento per laboratori, incontri, rassegne e attività educative dedicate all’animazione, alla musica e alla creatività contemporanea.

Con l’avvio di questa nuova edizione, Imaginaria Experience rinnova il proprio impegno nel costruire una rete educativa e culturale territoriale, capace di formare nuovi sguardi, nuovi pubblici e nuove generazioni di spettatori consapevoli attraverso il cinema d’animazione.