Casamassima, il mistero dell’esplosione: escluso il meteorite, indagini in corso

– Chiarimento sul misterioso bagliore e boato che sabato scorso hanno spaventato i cittadini di Casamassima: non si è trattato di un meteorite.

A confermarlo è il sindaco Giuseppe Nitti, con un post sulla pagina Facebook del Comune, che ha spiegato come gli accertamenti abbiano escluso l’ipotesi astronomica.

“I controlli, effettuati separatamente dall’Università di Bari e dai Carabinieri di Casamassima – scrive il primo cittadino – hanno rilevato che il bagliore e il forte boato sono stati con grande probabilità causati da una violenta deflagrazione avvenuta in un terreno privato alla periferia della città”.

Al momento le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica esatta dell’episodio e identificare eventuali responsabilità. L’episodio aveva destato notevole curiosità e preoccupazione tra i residenti, con decine di segnalazioni sui social network.