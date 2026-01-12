Allerta gialla per vento in Puglia: raffiche fino a burrasca

BARI - Dalle ore 14 di mercoledì 11 gennaio 2026, e per le successive 22 ore, la Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per vento su gran parte della regione Puglia. Il provvedimento si rende necessario a causa delle condizioni atmosferiche in peggioramento determinate da forti venti settentrionali.

Anche nella giornata di giovedì 12 gennaio i venti settentrionali continueranno a interessare soprattutto la Puglia centro-meridionale, con raffiche che possono raggiungere intensità di burrasca. Si prevede però una graduale attenuazione dell’intensità nel corso della mattinata.

La Protezione Civile invita la popolazione a prestare la massima attenzione, in particolare durante gli spostamenti, e a mettere in sicurezza oggetti e strutture esposte al vento. Particolare cautela è raccomandata nelle zone costiere, nei tratti stradali più esposti e nelle aree alberate, dove le raffiche potrebbero provocare caduta di rami o altri disagi.