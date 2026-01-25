Veglie, domenica 8 febbraio lettura originale e suggestiva del romanzo 'Un uomo giusto?!' del prof Yvan Rettore al Centro Culturale 'Carmelo Bene'



VEGLIE (LE) - Proseguono gli eventi nella città di Veglie: domenica 8 febbraio 2026 alle ore 19 presso il Centro Culturale "Carmelo Bene", in via Roma n°10, il Prof. Yvan Rettore e Luigi Zito propongono una lettura originale e suggestiva del romanzo "Un uomo giusto?!", scritto dallo stesso Prof. Rettore. - Proseguono gli eventi nella città di Veglie: domenica 8 febbraio 2026 alle ore 19 presso il Centro Culturale "Carmelo Bene", in via Roma n°10, il Prof. Yvan Rettore e Luigi Zito propongono una lettura originale e suggestiva del romanzo "Un uomo giusto?!", scritto dallo stesso Prof. Rettore.





La particolarità dell’evento consiste nel fatto che il pubblico assisterà alla lettura completamente bendato. Questa scelta trasformerà l’ascolto in un’esperienza immersiva e coinvolgente, stimolando in modo intenso non solo l’udito, ma anche l’olfatto, e invitando i partecipanti a vivere il racconto in maniera più profonda e sensoriale.





Si invita il pubblico a portare con sé una benda di colore scuro o una mascherina per la notte e si raccomanda la massima puntualità.





La prenotazione è gradita ed è possibile effettuarla contattando il numero WhatsApp 3501145593.





La partecipazione all’evento è completamente gratuita.