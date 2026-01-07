Allerta meteo in Puglia: venti forti e rischio idrogeologico

BARI - Dalla serata di oggi, mercoledì 7 gennaio 2026, e per le successive 18-24 ore, la Protezione Civile segnala venti forti, con raffiche di burrasca, dai quadranti nord-occidentali sulla Campania, in estensione ad Abruzzo, Molise e Puglia, in particolare sui settori costieri adriatici. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Le previsioni indicano, dalle ore 20:00 di oggi e per le successive 4 ore, precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

La Regione Puglia ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico su Puglia centrale Adriatica, Puglia centrale Bradanica e bacini del Lato e del Lenne. Si invita la popolazione alla massima prudenza, evitando spostamenti non necessari, prestando attenzione lungo le zone costiere e monitorando aggiornamenti ufficiali.