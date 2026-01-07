Conversano, inaugurata la nuova Piazza Aldo Moro: il cuore della città torna a vivere

CONVERSANO - È stata ufficialmente inaugurata ieri la rinnovata Piazza Aldo Moro, storicamente nota come Piazza Carmine, uno dei luoghi più significativi del centro di Conversano. Alla cerimonia hanno partecipato numerosi cittadini, insieme alle autorità civili e religiose, in un clima di festa e partecipazione.

Il progetto di riqualificazione, avviato nell’aprile 2020 dalla giunta guidata dal sindaco Pasquale Loiacono, ha visto il suo completamento grazie all’attuale amministrazione del sindaco Giuseppe Lovascio e all’accesso alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’intervento ha interessato l’intero assetto dello spazio pubblico, con una nuova pavimentazione, un ridisegno delle superfici per una maggiore fruibilità pedonale, un moderno impianto di illuminazione e l’inserimento di una fontana come elemento scenografico e identitario. Particolare attenzione è stata riservata alla valorizzazione delle visuali storiche, con la traslazione di alcune alberature per garantire continuità visiva dall’arco di via Di Vagno fino alla Chiesa del Carmine.

Il sindaco Lovascio, durante il suo intervento, ha evidenziato l’importanza collettiva dell’opera: “Uno snodo centrale della nostra città oggi diventa davvero una piazza, luogo di incontro e aggregazione. Questa piazza è di tutti: rispettiamola e abbiámone cura”. La benedizione di S.E. Mons. Giuseppe Favale ha sottolineato il desiderio che il nuovo spazio diventi un luogo di incontro e condivisione per tutti i cittadini.

La cerimonia è stata arricchita dalla Banda Conversano Schirinzi “Ligonzo” e dalla premiazione dell’XI edizione del concorso “Presepe in Famiglia – Città di Conversano”, a testimonianza del legame tra spazio pubblico, tradizioni e partecipazione civica.

Con l’inaugurazione di Piazza Aldo Moro, Conversano apre una nuova stagione per il centro urbano: un luogo rigenerato, pensato per la socialità, gli eventi e l’incontro, in continuità con l’identità storica della città e con lo sguardo rivolto al futuro.