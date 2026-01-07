Brindisi, voli per Tirana dirottati: passeggeri raggiungeranno l’Albania in traghetto

BRINDISI – Caos questa mattina all’aeroporto di Brindisi, dove i voli Wizz Air diretti a Tirana da Bologna e Orio al Serio sono stati dirottati a causa del maltempo nello scalo albanese. Circa 400 passeggeri sono rimasti a terra senza indicazioni immediate sulla riprotezione, con conseguente tensione e disagi.

Per protesta, un gruppo di viaggiatori ha occupato per alcune ore parte della pista, cercando di imbarcarsi su un altro aereo. L’intervento delle forze dell’ordine ha riportato la situazione alla calma e ha permesso di avviare le trattative con la compagnia aerea.

Al termine delle trattative, circa 250 passeggeri raggiungeranno l’Albania a bordo di un traghetto per Valona. Il trasferimento dall’aeroporto al porto è in corso tramite diversi bus, con partenza prevista per metà pomeriggio.

Altri 39 passeggeri saranno trasportati in autobus all’aeroporto di Fiumicino, da dove partiranno con un volo diretto verso Tirana, compatibilmente con le condizioni meteorologiche. Alcuni viaggiatori hanno deciso di organizzare autonomamente il rientro in Albania.

Le autorità locali e la compagnia Wizz Air hanno confermato che l’intervento con il traghetto rappresenta una soluzione temporanea, resa necessaria dalle condizioni meteo avverse, e hanno invitato i passeggeri a seguire le comunicazioni ufficiali per aggiornamenti su orari e procedure.

L’episodio evidenzia le difficoltà nella gestione dei voli in caso di maltempo e la necessità di procedure chiare per la riprotezione dei passeggeri.