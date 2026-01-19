Allerta meteo in Puglia: vento forte dalle prime ore del 20 gennaio
BARI - La Regione Puglia ha diramato un’allerta gialla per rischio vento a partire dalle ore 00:00 del 20 gennaio 2026 e per le successive 14 ore. Sono previste raffiche di burrasca da vento orientale su tutto il territorio regionale.
Si raccomanda massima prudenza, in particolare nelle zone esposte e lungo le coste, e di prestare attenzione a possibili danni a strutture leggere, caduta di rami o oggetti, nonché difficoltà nella circolazione stradale.