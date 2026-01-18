Anguillara Sabazia, corpo ritrovato durante le ricerche di Federica Torzullo: indagato il marito

ROMA - Questa mattina, i Carabinieri hanno rinvenuto il corpo senza vita di una persona ancora non identificata presso la sede operativa dell’azienda del marito di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa dall’8 gennaio ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma.

Le indagini, coordinate dal procuratore di Civitavecchia Alberto Liguori, proseguono con il supporto del Ris di Roma. Nella giornata di ieri erano state repertate tracce di sangue in diversi luoghi: all’interno dell’abitazione della donna, sugli abiti da lavoro del marito, nella sua auto, in una cava e su un mezzo meccanico presente nell’azienda, di cui l’uomo è titolare ed è indagato per omicidio volontario.

Dall’analisi dei sistemi di videosorveglianza della villetta emerge che la donna non è uscita di casa dalle ore 19:30 dell’8 gennaio e, in attesa degli esiti degli accertamenti tecnici, la sua utenza cellulare non registra alcun movimento fuori dall’abitazione. Il marito, invece, è uscito l’indomani intorno alle 7:30 per recarsi al lavoro.

Le indagini si concentrano sul marito, che viveva con la donna e il figlio di 10 anni nella villetta. Secondo quanto comunicato dagli inquirenti, sull’uomo gravano gravi indizi, ma le attività investigative mirano a verificare le sue dichiarazioni e ricostruire integralmente la vicenda, individuando movente e eventuali responsabilità di terzi.