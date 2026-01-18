Uil Polizia Lecce, al via il 3° Congresso Provinciale



Due giorni di confronto e partecipazione a Lecce, il 19 e 20 gennaio, con i vertici nazionali





LECCE - Lunedì 19 e martedì 20 gennaio a Lecce, nell’auditorium del Museo “Sigismondo Castromediano”, si terrà il 3° Congresso Provinciale della UIL Polizia Lecce, un appuntamento di grande rilievo per la vita sindacale e democratica dell’Organizzazione, che vedrà la partecipazione di dirigenti nazionali, regionali e provinciali. L’evento, patrocinato dalla Provincia di Lecce, si articolerà in due giornate di lavori dedicate al confronto sui temi della rappresentanza sindacale, della tutela dei diritti e del futuro della Polizia di Stato.





Lunedì 19 gennaio: Esecutivo Nazionale UIL Polizia e dibattito sulla rappresentatività





I lavori prenderanno il via lunedì 19 gennaio alle ore 15.00 con la riunione dell’Esecutivo Nazionale UIL Polizia, seguita dal dibattito dal titolo: “La rappresentatività delle Organizzazioni Sindacali nella Polizia di Stato”, tema centrale per il rafforzamento del ruolo sindacale e della partecipazione democratica all’interno dell’Amministrazione. I lavori saranno presieduti da Vincenzo Rodi, Presidente Nazionale UIL Polizia, mentre la relazione introduttiva sarà a cura di Vittorio Costantini, Segretario Generale Nazionale UIL Polizia. Porteranno i saluti: Stefano Frontini, Segretario Generale UIL Puglia e Raffaele Mancuso, Responsabile UILPA – Ufficio Salute e Previdenza.





Martedì 20 gennaio: il Congresso Provinciale





La giornata di martedì 20 gennaio, a partire dalle ore 9.30, sarà interamente dedicata allo svolgimento del Congresso Provinciale UIL Polizia Lecce, momento fondamentale di democrazia interna e di sintesi politica e organizzativa. Dopo l’apertura dei lavori, sono previsti i saluti di Giampiero Spedicato, Segretario Nazionale Organizzativo UIL Polizia e Mauro Fioretti, Coordinatore Provinciale UIL Lecce. Seguirà la relazione introduttiva del Segretario Generale Nazionale UIL Polizia, Vittorio Costantini, Commissario Straordinario UIL Polizia Lecce, che traccerà il quadro politico-sindacale e le prospettive future dell’Organizzazione sul territorio. È inoltre previsto l’intervento di Benedetto Attili, Responsabile Politico Nazionale del Dipartimento Sicurezza e Difesa UIL. La fase finale del Congresso sarà dedicata agli adempimenti congressuali e alle conclusioni, affidate al Segretario Generale Provinciale neo eletto, che guiderà la UIL Polizia Lecce nel prossimo mandato. “Il 3° Congresso Provinciale UIL Polizia Lecce – sottolineano i vertici dell’Organizzazione - rappresenta un momento di confronto, partecipazione e rilancio dell’azione sindacale, in un contesto storico che richiede unità, competenza e forte rappresentanza a tutela delle donne e degli uomini della Polizia di Stato”.