Ostuni, furgone e moto rubati recuperati dopo un inseguimento ad alta velocità

OSTUNI - Notte movimentata a Ostuni tra mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio, quando un intervento della Polizia di Stato si è concluso con il recupero di un furgone e di un motociclo rubati, al termine di un pericoloso inseguimento ad alta velocità.

Intorno alle 4 del mattino, gli agenti del Commissariato di P.S. di Ostuni, impegnati in un servizio mirato di controllo del territorio, hanno notato un furgone sospetto con evidenti segni di danneggiamento. Alla vista dei segnali di polizia, il conducente ha tentato la fuga, dando il via a un inseguimento che ha attraversato diverse vie cittadine per poi spostarsi su arterie extraurbane in direzione Francavilla Fontana.

Durante la corsa, il veicolo procedeva a velocità molto elevate, effettuando manovre estremamente pericolose, tra cui invasioni di corsia, tratti contromano e transiti irregolari su rotatorie, mettendo a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada.

Nel corso dell’inseguimento, gli agenti, in costante contatto con la Centrale Operativa, hanno accertato che il furgone era stato rubato. Dopo alcuni chilometri, il conducente è riuscito ad abbandonare il mezzo e a fuggire nelle campagne circostanti, facendo perdere le proprie tracce nonostante le immediate ricerche.

All’interno del furgone, la Polizia ha rinvenuto un motociclo anch’esso rubato poche ore prima a Ostuni. Sul posto è intervenuta la Polizia Scientifica per i rilievi e la repertazione di elementi utili alle indagini. I veicoli sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

L’operazione rientra in un più ampio piano di prevenzione e controllo del territorio, fortemente voluto dal Questore della Provincia di Brindisi, finalizzato a contrastare i reati predatori e prevenire episodi criminali. Le indagini proseguono per individuare il responsabile della fuga.