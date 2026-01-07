Martina Franca celebra la cultura francese con la mostra 'Le Stanze Francesi'





L’esposizione, curata da Elisabeth Vermeer di Design for Everyday Life, è promossa dall’Alliance Française di Taranto, rappresentata dalla presidente prof.ssa Teresa Bosco e dal presidente onorario prof. Giuseppe Albenzio. L’iniziativa è realizzata con il supporto della Fondazione Caracciolo De Sangro, grazie alla referente dott.ssa Viviana Fasano, e con il patrocinio del Comune di Martina Franca, sostenuto dall’assessore alle Attività Culturali, dott. Carlo Dilonardo.





“Ricordare la storia è fondamentale – hanno affermato gli organizzatori - perché favorisce la comprensione del presente, la formazione della nostra identità individuale e collettiva e la costruzione di un futuro più consapevole. Ci invita a comprendere le origini delle nostre società, delle nostre culture e delle nostre tradizioni. In particolare, studiare la storia della cultura è un importante segno di responsabilità”.





Suddivisa in 15 stanze, l’esposizione propone un percorso in vari spazi del palazzo, dove arredi e opere d’arte si fondono con dieci capitoli della cultura francese, tra pittura e fotografia, grafica e disegno: da Marcel Proust a Claude Monet, da Adrienne Lecouvreur a Eleonora Duse, da Gabrielle Sidonie Colette a Gabrielle Renaudot, da Jean-François Millet a Gaspard Koenig e diversi altri.





Il legame tra Martina e la Francia ha profonde radici storiche legate al periodo angioino, quando il Principe di Taranto Filippo I d'Angiò concesse ai suoi abitanti diverse “franchigie”, cioè diritti di proprietà e privilegi fiscali, per incoraggiare l'insediamento nella zona. È da queste franchigie che deriva l’appellativo “Franca”, che fu aggiunto al nome “Martina” scelto in segno di devozione al patrono della città, San Martino di Tours.





Il percorso espositivo accoglie opere di artisti del panorama italiano e internazionale, esperti delle arti visive che esplorano altre discipline come la letteratura, la poesia, la musica, l’astronomia: Carlo Accerboni, Carla Albertella, Alessandro Baldassarra, Paola Bernini, Silvia Bibbo, Simona Campi, Salvio Capuano, Roberto Carloni, Zhanna Chaban, Maria Cristina Cincidda, Clara Cullino, Sandro Defranchi, Uri De Beer, Antonio Di Pace, Debora Ferruzzi Caruso, Cinzia Effori, Marilena Faraci, Silvana Franco, Stefania Frixione, Francesco Geronazzo, Paola Leoni, Lia Larizza, Maria Antonietta Lemmi, Enza Lomonaco, Dania Marchesi, Marcello Ignazio Marchisotta, Andreas Mares, Malgoscia Mitka, Joanne Morgan, Françoise Morin, Natalia Oleksiienko Fardelli, Erzsebet Palasti, Mario Pepe, Mariangela Perrucci, Antonietta Preziuso, Angela Raveggi, Alfredo Romano, Liliana Santandrea, Claire Jeanine Satin, Ilaria Siddi, Rossella Sommariva, Gianluigi Suman, Kristina Szabo, Marisa Tumicelli, Klara Varhelyi, Roberto Vignoli, Silvia Zambarbieri.





La mostra è visitabile negli orari 10:00-13.00 e 16:00-18:30.

Conservatorio di Santa Maria della Misericordia - Vico Monacelle - Martina Franca (Ta)

Infoline: 3518753834

Ingresso con contributo





- Fino a domenica 15 febbraio, nel Conservatorio di Santa Maria della Misericordia in Vico Monacelle a Martina Franca, sarà visitabile la mostra internazionale d’arte contemporanea “Le Stanze Francesi”, un’indimenticabile passeggiata culturale nel panorama artistico tra l’inizio dell’Ottocento e il presente.