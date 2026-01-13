Aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali di Bari per l’anno scolastico 2026/27

BARI - Sono aperte da oggi, 13 gennaio, e fino al 14 febbraio 2026 le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali di Bari per l’anno scolastico 2026/27. A darne comunicazione è la ripartizione Politiche educative e giovanili del Comune di Bari.

Possono presentare domanda di iscrizione i bambini e le bambine che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2026. È inoltre possibile inoltrare richiesta anche per i minori che compiono tre anni entro e non oltre il 30 aprile 2027, la cui ammissione sarà subordinata alla disponibilità dei posti e all’eventuale scorrimento delle liste d’attesa. L’iscrizione alla scuola dell’infanzia comunale è gratuita.

La procedura di iscrizione deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il portale istituzionale https://egov.comune.bari.it, accedendo alla sezione “Servizi”, “Aree tematiche”, “Concorsi e servizi scolastici”. Per completare la domanda è necessario autenticarsi tramite credenziali SPID o Carta d’identità elettronica (CIE).

L’avviso pubblico è consultabile sull’Albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Bari, dove è disponibile anche il manuale utente con le istruzioni dettagliate per l’accesso al servizio e la compilazione della domanda.

I cittadini sprovvisti di SPID o CIE, oppure che necessitino di supporto, possono presentare l’iscrizione recandosi presso le segreterie delle scuole dell’infanzia comunali indicate nell’allegato A dell’avviso, previo appuntamento. In questo caso l’iscrizione avverrà tramite procedura di delega all’operatore scolastico incaricato. Per effettuare la delega è necessario presentarsi muniti di documento di identità valido, codice fiscale del genitore o tutore e codice fiscale del minore.

È inoltre possibile ricevere assistenza nella compilazione della domanda presso i punti di facilitazione digitale attivati dal Comune di Bari sul territorio cittadino, i cui indirizzi e orari sono consultabili sul portale istituzionale.

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate presso l’albo delle scuole e nella sezione “Bandi e concorsi – Altri avvisi” del sito del Comune di Bari. Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro cinque giorni dalla pubblicazione al funzionario preposto della scuola scelta in fase di iscrizione. Le graduatorie definitive saranno successivamente affisse all’albo scolastico, all’Albo pretorio online e rese disponibili sul portale egov all’interno del “Fascicolo studente”.

Per assistenza tecnica sull’utilizzo della piattaforma è possibile scrivere all’indirizzo email iscrizioni.scuoleinfanzia@comune.bari.it. Per informazioni e chiarimenti, l’URP è contattabile dal lunedì al venerdì, dalle ore 14 alle 17, ai numeri 080 5772390 o al numero verde 800 018 291 (da telefono fisso). Ulteriori informazioni sono disponibili anche presso il punto informativo URP della ripartizione Politiche educative e giovanili in via Venezia 41, negli orari indicati.

Restano inoltre a disposizione le segreterie scolastiche e gli uffici della ripartizione Politiche educative e giovanili ai numeri 080 5773825, 080 5773828, 080 5773813 e 080 5773812.