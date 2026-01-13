Fenailp contro il Comune di Ostuni. Lubes: 'Associazioni ignorate, confronto azzerato'



OSTUNI (BR) - Il Vicepresidente nazionale della Fenailp, Cosimo Lubes, interviene duramente contro l’Amministrazione comunale di Ostuni guidata dal sindaco Angelo Pomes, denunciando l’assenza totale di confronto preventivo con le associazioni di categoria. - Il Vicepresidente nazionale della Fenailp, Cosimo Lubes, interviene duramente contro l’Amministrazione comunale di Ostuni guidata dal sindaco Angelo Pomes, denunciando l’assenza totale di confronto preventivo con le associazioni di categoria.





"A Ostuni – afferma Lubes – il confronto non esiste. Le associazioni vengono convocate solo a decisioni già assunte, senza alcuna possibilità di incidere sulle scelte. È un metodo che esclude deliberatamente chi rappresenta le imprese e svuota di senso qualsiasi tavolo istituzionale".





Secondo Lubes, l’atteggiamento dell’Amministrazione si accompagna a un uso inefficiente delle risorse pubbliche, con investimenti che non hanno prodotto i risultati annunciati, mentre restano numerose criticità irrisolte su temi strategici per il territorio. "Nonostante le richieste formali di incontro – sottolinea Lubes – non abbiamo mai ricevuto risposte concrete".





"Molte decisioni di questa Amministrazione sono discutibili – prosegue – e prendiamo atto di una gestione chiusa e autoreferenziale. Il sindaco Pomes ha scelto di governare senza ascolto, ignorando sistematicamente il mondo produttivo".





Alla luce di questa situazione, Lubes annuncia un cambio di linea: "Da questo nuovo anno, ogni questione verrà affrontata pubblicamente attraverso comunicati stampa. Non ci sottrarremo mai al confronto, ma non accetteremo convocazioni di facciata".





"La tutela delle imprese e del territorio – conclude Lubes – resta la nostra priorità assoluta. Continueremo a denunciare pubblicamente, mancanze e scelte sbagliate nell’interesse dell’economia locale e della comunità".