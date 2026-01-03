Arriva a Bari “Il medico dei maiali”: Luca Bizzarri protagonista al Teatro Piccinni

ph_Salvatore Pastore

BARI - Per la stagione teatrale e di danza del Comune di Bari – Puglia Culture, il Teatro Piccinni ospita da mercoledì 7 a domenica 11 gennaio Il medico dei maiali, produzione dell’Ente Teatro Cronaca / LVF – Teatro Manini di Narni. In scena Luca Bizzarri, affiancato da Francesco Montanari, David Sebasti, Mauro Marino e Luigi Cosimelli. Il testo e la regia sono firmati da Davide Sacco.

Lo spettacolo mette in scena una feroce e grottesca riflessione sul potere, ambientata in una notte cruciale per la monarchia britannica. La morte improvvisa del re d’Inghilterra, avvenuta durante l’inaugurazione di un albergo in Scozia, apre una fase di estrema fragilità istituzionale. Un violento temporale impedisce al medico di corte di raggiungere il luogo del decesso e a constatare la morte viene chiamato l’unico sanitario presente nella struttura: un veterinario specializzato in maiali.

L’uomo comprende subito che il sovrano non è morto per un infarto, come i consiglieri reali vorrebbero far credere, ma decide di stare al gioco. Intanto giunge in albergo il principe ereditario, un giovane impreparato e insicuro, che chiede di restare solo con il veterinario per farsi aiutare a preparare il suo primo discorso alla nazione. In quel confronto, il “medico dei maiali” intuisce di trovarsi davanti a un’occasione irripetibile, ma la partita che si apre è ben più complessa e pericolosa del previsto.

Il testo, vincitore del Premio Nuove Sensibilità 2022, è il terzo capitolo della trilogia La ballata degli uomini bestia di Davide Sacco, che comprende anche L’uomo più crudele del mondo e Sesto potere. Un’opera che, tra satira e dramma, indaga i meccanismi del comando, la caduta delle certezze e la natura più istintiva dell’essere umano.

Giorni e orari

Mercoledì 7 e giovedì 8 gennaio: ore 19.30

Venerdì 9 gennaio: ore 21

Sabato: ore 20

Domenica: ore 18





Dopo le repliche baresi, lo spettacolo sarà in scena a Manfredonia, al Teatro Lucio Dalla, venerdì 16 gennaio alle ore 21.