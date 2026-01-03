Serie A, Leao decide la sfida: il Milan batte il Cagliari 1-0 nella ripresa

Il Milan conquista una vittoria di misura sul campo del Cagliari, imponendosi 1-0 grazie a un lampo di Leao nella ripresa. Dopo un primo tempo povero di occasioni e ritmo, la gara si sblocca al 50’: l’attaccante rossonero, servito da Rabiot, lascia partire una conclusione potente che non dà scampo a Caprile.

Nel secondo tempo Allegri prova a dare maggiore peso offensivo inserendo Fullkrug, che si mette al servizio della squadra lavorando di sponda e facendo valere la propria fisicità. Il Cagliari cerca di reagire e nel finale va vicino al pareggio con Pulisic, ma il suo tiro viene neutralizzato da un attento Caprile.

Tre punti importanti per il Milan, che porta a casa il successo al termine di una partita combattuta e decisa da un singolo episodio.