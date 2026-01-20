Maltempo in Puglia: allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico dalle ore 00:00 del 21 gennaio 2026

BARI - La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta gialla per temporali su tutta la Puglia, valida dalle ore 00:00 di martedì 21 gennaio 2026 e per le successive 20 ore. L’allerta riguarda il rischio idrogeologico e idraulico, legato alle precipitazioni previste sull’intero territorio regionale.

Secondo le previsioni, i settori meridionali della regione saranno interessati da piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati. Sul resto della Puglia le precipitazioni saranno da isolate a sparse, sempre con possibili rovesci o temporali, con cumulati generalmente deboli, fino a localmente moderati.

Forti venti orientali interesseranno localmente la regione, con rinforzi sui settori adriatici. La Protezione Civile invita i cittadini a prestare attenzione, evitare spostamenti non necessari e a seguire eventuali aggiornamenti sul sito ufficiale della Regione Puglia e sui canali di informazione locali.

L’allerta gialla è il livello minimo di attenzione previsto dal sistema di allertamento, ma raccomanda comunque prudenza soprattutto in prossimità di corsi d’acqua, zone a rischio frane e strade soggette a allagamenti.