Baby gang nel centro di Bari: tre adolescenti accerchiati e spintonati

BARI – Momenti di paura nelsabato sera, intorno alle 20, quando un gruppetto di circaha preso di mira tre adolescenti.

Secondo quanto ricostruito, le vittime sono state accerchiate e spintonate in via Sparano, costrette poi a rifugiarsi in un bar di via Dante. I “bulletti” hanno tentato di entrare nel locale, continuando ad aspettarli all’esterno.

Non si sono fermati: altri passanti, tra coetanei e adulti, sono stati importunati, spintonati o disturbati, con pugni battuti su tavolini all’esterno dei bar e disordini in più attività della zona.

A mettere fine all’aggressione è stato il padre di uno dei ragazzi, intervenuto sul posto e riuscendo a mettere in sicurezza i giovani.

Le autorità locali stanno valutando l’episodio, che conferma una preoccupante escalation di comportamenti violenti da parte di minorenni nel centro cittadino.