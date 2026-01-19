Baby gang nel centro di Bari: tre adolescenti accerchiati e spintonati
BARI – Momenti di paura nel pieno centro di Bari sabato sera, intorno alle 20, quando un gruppetto di circa 15 ragazzini tra i 10 e i 13 anni ha preso di mira tre adolescenti.
Secondo quanto ricostruito, le vittime sono state accerchiate e spintonate in via Sparano, costrette poi a rifugiarsi in un bar di via Dante. I “bulletti” hanno tentato di entrare nel locale, continuando ad aspettarli all’esterno.
Non si sono fermati: altri passanti, tra coetanei e adulti, sono stati importunati, spintonati o disturbati, con pugni battuti su tavolini all’esterno dei bar e disordini in più attività della zona.
A mettere fine all’aggressione è stato il padre di uno dei ragazzi, intervenuto sul posto e riuscendo a mettere in sicurezza i giovani.
Le autorità locali stanno valutando l’episodio, che conferma una preoccupante escalation di comportamenti violenti da parte di minorenni nel centro cittadino.
