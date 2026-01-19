“Ci rivediamo allo Slow Park”: centonove/novantasei si trasforma in bottega e cucina

FOGGIA – La bottegasaluta i locali di Piazza Cavour, dove era attiva dall’ottobre 2022, per trasferirsi nel nuovo spazio alloin viale Manfredi, evolvendosi in bottega e cucina. L’ultimo appuntamento nella storica sede è previsto, con un evento aperto al pubblico per celebrare il percorso compiuto e illustrare la nuova fase dell’attività.

Dalla bottega alla cucina

Il nuovo spazio allo Slow Park permetterà di acquistare prodotti etici e solidali – vini, patè di cima di rapa, melanzane sott’olio, passate di pomodoro, olio, caffè, tè, tisane, olive, taralli, liquori, ceci e libri – e di gustare piatti preparati con gli stessi ingredienti dalle cuoche di centonove/novantasei, trasformando la bottega in un vero e proprio laboratorio di cultura, sapori e valori sociali.

Un progetto di inclusione e giustizia sociale

Centonove/novantasei è un punto di riferimento per prodotti liberati dalla mafia, grazie alla legge 109/96, che consente la restituzione alla collettività di beni confiscati alle organizzazioni criminali. L’iniziativa promuove inserimento lavorativo, economia solidale e circolare, valorizzando cooperative e associazioni impegnate su temi di giustizia sociale e inclusione.

Durante l’evento sarà presente Anna Cavallone di Libera Foggia, per ribadire l’importanza della normativa e dei progetti di riutilizzo sociale dei beni confiscati, che generano cambiamenti concreti nei territori e nelle persone coinvolte.

Cultura, prodotti e contaminazione positiva

“Centonove/novantasei – cucina e bottega” proseguirà la sua attività allo Slow Park con un programma di eventi dedicati a testimonianze, buone pratiche, economie sostenibili e circolari, favorendo la riflessione e la contaminazione positiva nelle comunità. L’obiettivo resta quello di coniugare tradizione, gusto e impegno sociale, trasformando la bottega in un crocevia di storie, prodotti e valori condivisi.



