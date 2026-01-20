Omicidio Anguillara Sabazia, Federica Torzullo era originaria di Gallicchio (Pz)

ANGUILLARA SABAZIA - È accusato diClaudio Agostino Carlomagno, marito di, l’ingegnera didi origini lucane ritrovata senza vita e sepolta in un canneto nei pressi dell’azienda di famiglia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo avrebbe tentato die diper ostacolarne il riconoscimento, e sarebbe statoal momento del fermo.

Federica Torzullo era originaria di Gallicchio, in Basilicata, dove progettava di tornare a vivere insieme al figlio dopo la separazione dal marito. La donna era scomparsa l’8 gennaio scorso. Quella sera aveva lasciato il bambino a casa dei nonni, poiché il giorno successivo avrebbe dovuto raggiungere Gallicchio per partecipare a un battesimo.

La notizia ha profondamente colpito la comunità locale. Il sindaco di Gallicchio, Guglielmo Pandolfo, ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia, molto conosciuta in paese. Federica Torzullo era infatti nipote di un noto medico della zona.

Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio la dinamica dell’omicidio e le responsabilità dell’indagato.