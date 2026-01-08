Bari, attesa la sentenza per l’omicidio del fisioterapista Mauro Di Giacomo: "Ho distrutto due famiglie"

BARI – È attesa nelle prossime ore la sentenza nei confronti di, 59enne operaio di Canosa, reo confesso dell’omicidio del fisioterapista barese, ucciso il 18 dicembre 2023 consotto la sua abitazione a Poggiofranco.

Questa mattina, davanti alla Corte d’Assise, l’imputato ha reso dichiarazioni spontanee, chiedendo scusa sia alla famiglia della vittima sia alla propria. “Sono consapevole di aver distrutto la mia e la sua famiglia, e non me lo perdonerò. Vi giuro che non erano queste le mie intenzioni quella sera. Da genitore, provo un enorme dispiacere per i due figli della vittima, privati del padre, e spero che con il tempo il loro odio si plachi e trovino serenità nella vita”, ha dichiarato.

L’accusa ha invocato l’ergastolo per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dalla crudeltà e dalla minorata difesa della vittima. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’agguato è durato meno di due minuti: alle 20.22 le telecamere della zona hanno ripreso l’auto di Di Giacomo mentre rientrava a casa, e tre minuti dopo la macchina di Vassalli lascia la scena del delitto.

Nei mesi scorsi, Vassalli aveva sostenuto di aver avuto una colluttazione con la vittima e di essere stato colpito da Di Giacomo con delle buste della spesa che aveva in mano. Una versione che non corrisponde ai fatti, visto che le buste sono state ritrovate intatte e con tutto il contenuto.

A giugno era stata ascoltata come testimone della difesa Ornella Vassalli, figlia dell’imputato, che in passato aveva intentato una causa civile contro Di Giacomo per presunte manipolazioni durante una visita, ritenute causa di danni permanenti. Per la Procura, proprio il rancore serbato da Salvatore Vassalli nei confronti del fisioterapista rappresenterebbe il movente dell’omicidio.

La sentenza della Corte d’Assise chiuderà un caso che ha profondamente scosso la comunità barese.