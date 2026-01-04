Bari, bimbo di 5 anni ritrovato dai poliziotti durante una gita turistica

BARI – Momenti di paura ieri sera a Bari Vecchia quando un bambino di soli cinque anni si è smarrito durante una gita in città con i genitori. Il piccolo è stato ritrovato dai poliziotti sotto un albero, al sicuro.

Secondo quanto ricostruito, i genitori, dopo essersi accorti dell’assenza del bambino, hanno tentato inizialmente di cercarlo da soli. Dopo alcuni minuti di apprensione, il piccolo è stato individuato dai due agenti che lo hanno preso in braccio e riconsegnato ai familiari.

Fortunatamente l’episodio si è concluso senza conseguenze per il bambino, grazie alla prontezza degli agenti e alla collaborazione dei genitori.

Il Comando di Polizia ha ricordato l’importanza di vigilare sempre sui più piccoli durante le visite in luoghi affollati o sconosciuti e ha elogiato l’intervento tempestivo dei colleghi che hanno evitato possibili gravi conseguenze.