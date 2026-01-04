Castellana Grotte, 72enne trovato morto in casa: il decesso risalirebbe a giorni fa

CASTELLANA GROTTE – Tragedia a Castellana Grotte dove nella giornata di ieri il corpo senza vita di un uomo di 72 anni è stato rinvenuto all’interno di un’abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso risalirebbe a diversi giorni fa.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulle cause della morte, che saranno chiarite dagli accertamenti medico-legali.

Il ritrovamento ha suscitato grande dolore nel quartiere e tra i vicini, che hanno riferito come l’anziano vivesse da solo. Le autorità hanno avviato le indagini per comprendere le circostanze del decesso.