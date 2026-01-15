Prestigiosi riconoscimenti per la Cardiologia Universitaria del Policlinico di Foggia

FOGGIA – Importanti riconoscimenti sono stati conferiti dallaa professionisti della Struttura Complessa di Cardiologia Universitaria del Policlinico di Foggia, sottolineando il ruolo di eccellenza della struttura a livello nazionale.

Il Prof. Natale Brunetti, Direttore della Cardiologia Universitaria, è stato eletto nel Consiglio Direttivo Nazionale della SIC, con il compito di guidare le strategie scientifiche e formative della cardiologia italiana per il prossimo triennio.

Il Dott. Michele Correale è stato nominato Coordinatore Nazionale del Gruppo di Studio sull’Insufficienza del Cuore Destro e Sinistro, settore fondamentale nella gestione clinica dei pazienti cardiopatici e nell’innovazione terapeutica nello scompenso cardiaco.

Il Dott. Francesco Santoro è stato designato Segretario del Gruppo di Studio di Elettrofisiologia e Cardiostimolazione, con il compito di promuovere ricerca, formazione e sviluppo di linee condivise nel campo delle aritmie e dei dispositivi cardiaci.

Questi prestigiosi incarichi confermano la crescita scientifica e il ruolo centrale della Cardiologia del Policlinico di Foggia nel panorama nazionale, valorizzando l’impegno quotidiano di professionisti riconosciuti per competenza e attività clinico-scientifica.