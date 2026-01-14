Bari celebra il 298° compleanno di Niccolò Piccinni con un ricco programma culturale

BARI - La Delegazione FAI di Bari, in collaborazione con Comune di Bari, Città Metropolitana, Museo Civico, Conservatorio Niccolò Piccinni e numerose altre realtà culturali, organizza per il settimo anno consecutivo il “Compleanno di Niccolò Piccinni”. L’evento, nato dall’idea di Micaela Paparella, rende omaggio al celebre compositore barese, nato nel 1728 e tra i protagonisti dell’opera buffa europea, acclamato alla corte della Regina Maria Antonietta di Francia.

Il programma del 298° compleanno di Piccinni è stato presentato questa mattina a Palazzo della Città dall’assessora alle Culture Paola Romano, dalla consigliera Micaela Paparella e dal capo delegazione FAI Gioacchino Leonetti, alla presenza di musicisti, storici e rappresentanti delle istituzioni culturali.

“Raccontare la vita e il talento di Niccolò Piccinni significa raccontare anche la nostra città – ha sottolineato Paola Romano –. Questa edizione unisce Bari, Napoli e Parigi, seguendo il percorso culturale del Maestro e delle sue opere”.

Leonetti ha evidenziato l’importanza di far conoscere la storia del territorio, mentre Paparella ha ricordato come l’evento abbia progressivamente coinvolto scuole, associazioni culturali e l’erede Maximilian Seren Piccinni, rafforzando il legame tra la città e il patrimonio musicale settecentesco.

Tra le iniziative di rilievo:

Venerdì 16 gennaio, Museo Civico: conversazioni su Piccinni, la moda del Settecento e il legame tra Bari-Napoli-Parigi; proiezioni sulla facciata del Museo.

Casa Piccinni, brindisi in onore del Maestro alle 19.00.

Aeroporto Internazionale di Bari, trasmissione dell’esecuzione assoluta di musiche di Piccinni a cura dell’Ensemble Il Mondo della Luna.

Sabato 17 gennaio, Museo Civico: lettura animata per bambini, esposizione artistica e danza del Settecento.

Giovedì 22 gennaio, Circolo della Vela: conversazione su Piccinni a Parigi (1776-1800) con Michèle Sajous e Pierfranco Moliterni.



