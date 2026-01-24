Nasce a Bari l’associazione “Lame Nove – Una rete per il parco dall’Adriatico alle Murge”

BARI - Il 24 gennaio 2026, a Bari, è nata l’associazione. Il nome richiama le nove lame che attraversano gran parte dell’Area Metropolitana di Bari, elemento fortemente identitario del territorio e caratterizzato da peculiarità uniche a livello nazionale.

L’associazione nasce dall’iniziativa di un gruppo di cittadini, esploratori, professionisti e appassionati di ambiente e territorio, uniti dall’obiettivo di valorizzare l’Area Metropolitana di Bari a partire dalla sua morfologia, dalla sua storia e dalla sua identità. I solchi erosivi che convogliano le acque meteoriche dall’entroterra fino al Mare Adriatico hanno rappresentato, nel tempo, una fondamentale fonte di vita in un “territorio senz’acqua”: luoghi di insediamento umano fin dalla preistoria, spazi di lavoro e di preghiera, punti di riferimento dell’economia agricola.

Le lame costituiscono uno straordinario patrimonio naturale, spesso trascurato, che ancora oggi conserva un elevato valore di biodiversità. Pur rappresentando circa il 5% della superficie, esse ospitano l’85% della ricchezza botanica e faunistica della Terra di Bari. Lungo il loro percorso si incontrano masserie, chiese rupestri, insediamenti antichi, muretti a secco e tracciati della viabilità storica, testimonianze di un rapporto millenario tra l’uomo e il territorio. Recuperare e rendere fruibili questi luoghi significa restituire memoria e identità alle comunità locali.

L’obiettivo dell’associazione è rendere le lame non solo spazi da proteggere, ma anche risorse per lo sviluppo dell’economia locale. LAME NOVE intende sollecitare le istituzioni a un’azione condivisa di pianificazione, realizzazione e gestione di progetti che, attraverso una visione integrata, garantiscano alle lame e ai territori ad esse connessi un futuro in cui ambiente, cultura e sviluppo convivano in equilibrio.

L’associazione è presieduta dall’ing. Pasquale Guastamacchia, con vicepresidenti il geologo Alfredo De Giovanni e la prof.ssa Maria Teresa Fatone. Fanno parte del consiglio direttivo il geologo Marco Petruzzelli, l’archeologo Michele Sicolo, il dott. Rocco Mariano Santandrea, l’agronomo Vincenzo Cianciotta, la guida naturalistica Paolo Buccarello e l’ing. Maurizio Montalto.

LAME NOVE si propone inoltre di arricchire, connettere e potenziare le numerose iniziative già sviluppate negli anni sul territorio metropolitano, alcune delle quali hanno portato, ad esempio, all’istituzione del Parco di Lama Balice. L’associazione nasce con il sostegno della Delegazione FAI di Bari, attiva da oltre 25 anni nella valorizzazione del territorio, e della delegazione di Italia Nostra, con l’obiettivo di coinvolgere ulteriori associazioni, cittadini e istituzioni locali.

I primi passi dell’associazione prenderanno forma a partire dal mese di marzo con la realizzazione di tre eventi tematici dedicati a:

aspetti geologici, idrogeologici e paleontologici;

aspetti naturalistici, biologici, botanici e faunistici;

processi di antropizzazione delle lame, dagli insediamenti preistorici all’architettura rurale dei secoli passati.





Il Presidente

Ing. Pasquale Guastamacchia

Associazione “LAME NOVE”