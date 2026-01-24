Furto all’ospedale di Copertino, rubata la cassaforte del Cup

COPERTINO – Nella notte tra venerdì e sabato, ignoti ladri sono entrati nell’ufficio prenotazioni Cup dell’ospedale di Copertino e hanno sradicato la cassaforte dal muro, portando via l’incasso delle prestazioni pagate dai pazienti.

A scoprire il furto questa mattina sono stati i dipendenti della Asl. Sul caso indagano i Carabinieri della locale stazione, che stanno raccogliendo elementi utili per identificare i responsabili.