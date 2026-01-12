Bari, imbocca la SS16 contromano: evitato per un soffio un frontale sulla tangenziale

BARI - Tragedia sfiorata nella mattinata di oggi sulla SS16, a Bari, dove una Fiat 500 ha percorso contromano un tratto della tangenziale, creando una situazione di gravissimo pericolo per la circolazione.

Secondo quanto ricostruito, l’utilitaria avrebbe imboccato la carreggiata nel senso opposto di marcia, procedendo per diversi chilometri. L’episodio è avvenuto all’altezza dello svincolo per l’aeroporto di Palese, dove un tassista, con alcuni clienti a bordo, si è improvvisamente trovato di fronte l’auto che avanzava contromano.

Grazie alla prontezza di riflessi dell’autista del taxi, che è riuscito a compiere una manovra repentina evitando l’impatto frontale, si è scongiurato quello che avrebbe potuto trasformarsi in un incidente dalle conseguenze drammatiche. Il tassista e i passeggeri, visibilmente sotto choc, hanno immediatamente allertato la Polizia Locale segnalando quanto accaduto.

Alla guida della Fiat 500 ci sarebbe stata una donna. Al momento non sono note le ragioni che l’hanno portata a percorrere contromano la SS16, né se sia stata successivamente intercettata dalle forze dell’ordine.

La Polizia Locale è al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità. L’episodio riaccende l’attenzione sui rischi legati agli ingressi errati sulle strade a scorrimento veloce e sull’importanza di mantenere alta l’attenzione alla guida, soprattutto in tratti ad alta percorrenza come la tangenziale barese.