Allerta meteo Puglia: precipitazioni e vento forte dalle 00:00 del 25 gennaio

BARI - La Protezione Civile regionale segnala che dalle ore 00:00 del 25 gennaio 2026 e per le successive 20 ore sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulla Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati.

Sono attesi venti forti dai quadranti sud-orientali, con rinforzi di burrasca nella mattinata sulla Puglia meridionale.

È stata emessa allerta gialla per rischio vento su Puglia centrale adriatica e bacini del Lato e del Lenne. Si raccomanda di prestare attenzione negli spostamenti e di seguire le indicazioni delle autorità locali.