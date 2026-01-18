Bari, intensificati i controlli di polizia ad “Alto Impatto”: numerose persone e veicoli verificati

BARI - Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Bari ha intensificato i servizi di controllo del territorio ad “Alto Impatto”, disposti dal Questore Annino Gargano, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica nelle principali zone della città.

Nelle aree di piazza Umberto, piazza Cesare Battisti, piazza Moro e nel quartiere Umbertino sono state controllate 395 persone, di cui 92 con precedenti o segnalazioni di polizia e 44 cittadini stranieri. Due persone sono state segnalate all’Autorità Amministrativa per uso personale di sostanze stupefacenti, mentre un cittadino extracomunitario ha ricevuto l’invito a presentarsi presso l’Ufficio Immigrazione per regolarizzare la propria posizione. Un’altra persona è stata denunciata in stato di libertà per inosservanza del Daspo urbano.

Nel corso dei controlli sono stati effettuati 13 posti di blocco, con la verifica di 189 veicoli. Tre conducenti sono stati multati per infrazioni al Codice della Strada e un veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Verifiche sono state inoltre eseguite in cinque esercizi commerciali, senza riscontrare irregolarità. Durante la notte, un cittadino extracomunitario, sorpreso mentre tentava di introdursi all’interno di un esercizio commerciale e risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato accompagnato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) di Bari, in attesa di espulsione.

L’attività di controllo continuerà nei prossimi giorni per garantire condizioni di sicurezza e legalità sul territorio cittadino.