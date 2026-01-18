Bitonto, arrestato 32enne per tentato omicidio di tre poliziotti

BITONTO - Nella mattinata del 16 gennaio, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 32enne pregiudicato di Bitonto, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Bari su richiesta della locale Procura della Repubblica. L’uomo, con precedenti per reati predatori, riciclaggio, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e violazioni in materia di misure di prevenzione, è ritenuto responsabile di tentato omicidio aggravato e resistenza a pubblico ufficiale nei confronti di tre agenti.

Il provvedimento è stato adottato nella fase delle indagini preliminari, che richiedono ulteriori accertamenti e la successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa.

L’arresto trae origine da un episodio avvenuto la sera del 28 aprile 2025. In quella data, personale della Squadra Mobile della Questura di Bari, Sezione specializzata nel contrasto dei reati contro il patrimonio, stava effettuando un servizio di osservazione finalizzato a monitorare un sodalizio criminale dedito al furto di auto di grossa cilindrata, tra cui l’indagato.

Durante il servizio, gli agenti hanno notato il trentaduenne alla guida di una Volkswagen Golf all’interno di un garage, intento a lasciare l’area. Nel tentativo di bloccare il veicolo, gli operatori si sono posti davanti all’auto, ma l’uomo ha prima inserito la retromarcia e poi, incurante della presenza degli agenti, si è diretto verso uno di loro, che è riuscito a evitare l’impatto. Nel tentativo di fuga, ha urtato due vasi in cemento, colpito di striscio un’auto di servizio e cercato di investire altri due poliziotti, per poi divellere il cancello d’ingresso e allontanarsi.

L’indagine prosegue nella fase preliminare. All’esecuzione della misura cautelare seguiranno interrogatorio di garanzia e confronto con la difesa dell’indagato. L’eventuale colpevolezza dovrà essere accertata in sede processuale, nel contraddittorio tra le parti.