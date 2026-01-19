Bari, martedì 20 gennaio l'evento 'Insieme per il futuro delle imprese' presso la sede di Confindustria
BARI - "Insieme per il futuro delle imprese" promosso da Cassa Depositi e Prestiti e Confindustria, si svolgerà a Bari il 20 gennaio 2026, alle ore 15:00, presso la Sede di Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani, Via Amendola, 172/5.
Sarà l’occasione per presentare il nuovo accordo di collaborazione tra le due Istituzioni e illustrare gli strumenti che il Gruppo CDP mette a disposizione del mondo imprenditoriale.
La collaborazione punta a sostenere gli investimenti in transizione ecologica e innovazione, il rilancio del Mezzogiorno, l'imprenditoria giovanile e l'abitare sostenibile. Tra le priorità anche la definizione di nuovi strumenti di finanza alternativa e di accesso al credito, di private equity e venture capital e di iniziative nell'ambito dell'internazionalizzazione e della cooperazione allo sviluppo.
Agenda
14:30
Accredito e welcome coffee
15:00
Saluti di apertura
Mario Aprile, Presidente Confindustria Bari e BAT (Barletta Andria e Trani)
Dario Scannapieco, Amministratore Delegato CDP
Angelo Camilli, Vice Presidente di Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco
15:15
Scenari economici e strategie a sostegno dello sviluppo del Paese
Andrea Montanino, Capo economista e Direttore Strategie Settoriali e Impatto CDP
15:25
Con le imprese, per crescere in Italia e all’estero
Andrea Nuzzi, Direttore Business CDP
Regina Corradini D’Arienzo, Amministratrice Delegata SIMEST
Cristina Morelli, Responsabile Finanziamenti Sovrani, Istituzioni Finanziarie e Imprese - Cooperazione CDP
15:45
Con le imprese, per innovazione e competitività
Cristina Bini, Responsabile Investimenti Indiretti CDP Venture Capital SGR
Marzia Bartolomei Corsi, Senior Partner Fondo Italiano di Investimento SGR
Emiliano Lucci, Investor Relations CDP Real Asset SGR
16:00
Q&A
16:10
Voci dal territorio
Donato Stante, Presidente e CEO Stante Logistic S.p.a.
Massimo Labruna, Amministratore Unico Labruna S.r.l.
Stefano Cafagna, CFO Master S.r.l.
16:25
Q&A
16:30
Fine lavori