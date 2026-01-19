Bari, martedì 20 gennaio l'evento 'Insieme per il futuro delle imprese' presso la sede di Confindustria



BARI - "Insieme per il futuro delle imprese" promosso da Cassa Depositi e Prestiti e Confindustria, si svolgerà a Bari il 20 gennaio 2026, alle ore 15:00, presso la Sede di Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani, Via Amendola, 172/5. - "Insieme per il futuro delle imprese" promosso da Cassa Depositi e Prestiti e Confindustria, si svolgerà a Bari il 20 gennaio 2026, alle ore 15:00, presso la Sede di Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani, Via Amendola, 172/5.





Sarà l’occasione per presentare il nuovo accordo di collaborazione tra le due Istituzioni e illustrare gli strumenti che il Gruppo CDP mette a disposizione del mondo imprenditoriale.





La collaborazione punta a sostenere gli investimenti in transizione ecologica e innovazione, il rilancio del Mezzogiorno, l'imprenditoria giovanile e l'abitare sostenibile. Tra le priorità anche la definizione di nuovi strumenti di finanza alternativa e di accesso al credito, di private equity e venture capital e di iniziative nell'ambito dell'internazionalizzazione e della cooperazione allo sviluppo.





Agenda





14:30





Accredito e welcome coffee





15:00





Saluti di apertura

Mario Aprile, Presidente Confindustria Bari e BAT (Barletta Andria e Trani)

Dario Scannapieco, Amministratore Delegato CDP

Angelo Camilli, Vice Presidente di Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco





15:15





Scenari economici e strategie a sostegno dello sviluppo del Paese

Andrea Montanino, Capo economista e Direttore Strategie Settoriali e Impatto CDP





15:25





Con le imprese, per crescere in Italia e all’estero

Andrea Nuzzi, Direttore Business CDP

Regina Corradini D’Arienzo, Amministratrice Delegata SIMEST

Cristina Morelli, Responsabile Finanziamenti Sovrani, Istituzioni Finanziarie e Imprese - Cooperazione CDP





15:45





Con le imprese, per innovazione e competitività

Cristina Bini, Responsabile Investimenti Indiretti CDP Venture Capital SGR

Marzia Bartolomei Corsi, Senior Partner Fondo Italiano di Investimento SGR

Emiliano Lucci, Investor Relations CDP Real Asset SGR





16:00





Q&A





16:10





Voci dal territorio

Donato Stante, Presidente e CEO Stante Logistic S.p.a.

Massimo Labruna, Amministratore Unico Labruna S.r.l.

Stefano Cafagna, CFO Master S.r.l.





16:25





Q&A





16:30





Fine lavori