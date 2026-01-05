Lecce, 'La magia del Natale in bus': gran finale



Una Befana tutta in musica (e non solo) domani a Lecce con “Toni Tarantino Xmas” e la street band del Liceo Palmieri





LECCE - Si conclude domani, martedì 6 gennaio, la rassegna “La magia del Natale in bus”,iniziativa del Comune di Lecce e SGM realizzata in collaborazione con Icon Radio Visual Group per promuovere l’uso dei mezzi pubblici in città, in collaborazione con “Lecce Giovani”, “Open Castle”, “I love Lego” e “Metropolis Academy.





Prima tappa domattina dalle 10.30 alle 12.30 in piazza Sant’Oronzo con “Barocco filobus”, partenza dal city terminal di piazzale Bene (linea M1), si scende alla fermata Carlo V (evento su prenotazione). Allo stesso orario, e sempre su prenotazione, si può partecipare al laboratorio “Come luce d’inverno”: appuntamento alle Mura urbiche (alla mostra Lego) con partenza dalla linea M1, dal city terminal e arrivo in viale De Pietro.





Tre appuntamenti nel pomeriggio. Alle 17.30 al Must, su prenotazione, “Linee culturali”: partenza sempre dal city terminal (linea M1), fermata anche in questo caso Carlo V. Ancora, e sempre alle 17.30, concerto “Toni Tarantino Xmas” in piazza Sant’Oronzo, con la partecipazione della street band del Liceo Palmieri; anche in questo caso si lascia la macchina in piazzale Carmelo Bene, ovvero al city terminal, si prende l’M1 e si scende alla fermata Carlo V. Infine, ancora in piazza Sant’Oronzo alle 18.30 (e con le stesse modalità di partenza, ma scendendo direttamente in piazza), “Barocco filobus”: evento su prenotazione.



