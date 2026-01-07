Bari piange Andrea Liddi, 18 anni: centinaia ai funerali nella chiesa del Redentore

BARI - Lacrime e dolore hanno segnato la cerimonia funebre di Andrea Liddi, il 18enne tragicamente scomparso domenica scorsa in un incidente stradale lungo la complanare della statale 100 insieme al 17enne Davide Capuozzo.

Nella chiesa del Redentore di Bari, amici e parenti si sono stretti in un abbraccio silenzioso per dare l’ultimo saluto al giovane. “Ci ritroviamo per ringraziare il Signore dei gesti di bontà e attenzione che Andrea ha avuto nei confronti di coloro che gli hanno voluto bene – ha ricordato il parroco don Carlo Cassatella – lui è l’unico in questo momento a stare nella luce”.

Al termine della celebrazione, gli amici hanno espresso il loro cordoglio con parole piene di dolore: “Tuo ricordo resterà vivo e forte nei nostri cuori, siamo ammutoliti davanti a questo tragico destino”.