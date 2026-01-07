Cerignola, nuovo assalto a portavalori sulla A14: intervento di polizia e vigili del fuoco

CERIGNOLA – Ancora un colpo ai danni di un portavalori nel Foggiano. L’ultimo episodio si è verificato oggi nel primo pomeriggio sulla Autostrada A14, al km 595, nei pressi di Cerignola, in direzione Sud verso Canosa di Puglia.

Sul luogo dell’evento sono immediatamente intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e il personale della Direzione 8 Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia.

L’assalto al blindato

A compiere l’attacco è stato un gruppo di almeno dieci malviventi armati di kalashnikov. Dopo aver esploso colpi intimidatori, i banditi hanno raggiunto il portavalori della ditta Battistolli, aprendo il furgone con l’uso di esplosivo.

Per facilitare la fuga e ostacolare l’intervento delle forze dell’ordine, i malviventi hanno disseminato la carreggiata di chiodi a tre punte e dato fuoco a tre veicoli lungo l’autostrada. Le autorità stanno attualmente quantificando il bottino asportato.

Gestione della viabilità

A causa della rapina, il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso. Alle 22 il segmento tra il bivio con la A16 Napoli-Canosa e Cerignola Est, in direzione Pescara, è stato riaperto.

Resta invece chiuso il tratto verso Bari per consentire il proseguimento delle operazioni da parte delle forze dell’ordine. Gli automobilisti diretti verso Bari devono uscire a Cerignola Est, percorrere la Statale 16 verso Bari e rientrare in autostrada a Canosa.

Durante le chiusure, si sono formate code: in direzione Bari circa 1 km di rallentamenti, mentre verso Pescara si registrano 3 km di coda per la presenza di materiali dispersi in carreggiata dopo il bivio per la A16.

Le indagini sono in corso per individuare e assicurare alla giustizia i responsabili dell’ennesimo assalto a portavalori in Puglia.