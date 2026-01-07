Decaro già al lavoro: misure urgenti per ridurre le liste d’attesa sanitarie
BARI – A poche ore dalla proclamazione ufficiale, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro è già operativo. Attraverso un post sui social, il neo governatore ha annunciato l’avvio immediato dei lavori su uno dei temi più sentiti dai cittadini: la riduzione dei tempi delle liste d’attesa per le prestazioni sanitarie.
“Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste d’attesa delle prestazioni sanitarie. Riunione stasera in presidenza. Ce la metteremo tutta per varare il provvedimento nei primi giorni di lavoro”, ha scritto Decaro, sottolineando la volontà di intervenire fin da subito su una delle principali criticità del sistema sanitario regionale.
La sanità, dunque, si conferma al centro dell’agenda politica della nuova amministrazione regionale. L’obiettivo dichiarato è quello di adottare in tempi rapidi un provvedimento capace di incidere concretamente sull’accesso alle cure, riducendo le attese per visite specialistiche, esami diagnostici e interventi.
L’annuncio arriva in un momento delicato, in cui il tema delle liste d’attesa rappresenta una delle maggiori preoccupazioni per i cittadini pugliesi. Il primo incontro in presidenza segna l’avvio di un percorso che, nelle intenzioni del presidente, dovrà tradursi rapidamente in atti concreti.
Un segnale di continuità e, allo stesso tempo, di immediatezza operativa che punta a dare risposte rapide a una domanda di sanità più efficiente ed equa.